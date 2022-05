Des frais de scolarité moins élevés en 2023 pour les étudiants internationaux

Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi que dès 2023, les étudiants internationaux en dehors de Montréal seront exemptés des frais excédentaires de scolarité.

À titre d'exemple, le coût moyen annuel pour une étudiante ou un étudiant étranger sans exemption s'élève à près de 17 000 $ au niveau collégial et à quelque 24 000 $ au premier cycle universitaire. Avec cette nouvelle mesure, les étudiants de l’étranger paieront les frais d’un étudiant québécois, soit environ 200 $ pour une session au collégial et environ 3000 $ pour une session universitaire.

Le gouvernement caquiste va investir 80 millions $ pour ce programme et précise qu’il devrait aider 2850 élèves.

Le ministre de l’Immigration, Jean Boulet, précise que son gouvernement effectue ces changements en raison de la pénurie de main-d’œuvre. C’est très difficile présentement, particulièrement dans les régions. Donc Québec souhaite attirer des étudiants étrangers dans l’espoir qu’ils s’installent ici par la suite.

«C’est super important de régionaliser l’immigration. Il y a encore trop d’immigrants qui s’installent à Montréal avec un taux de chômage qui est important, alors qu’il y a des besoins qui sont criants dans les régions», a expliqué Jean Boulet.

Le programme s’appliquera dans une quarantaine de programmes en demandes, notamment l’éducation à l’enfance et le programme de soins infirmiers. La mesure ne sera toutefois pas rétroactive, donc un étudiant international à l’université en septembre prochain va payer 24 000 $ et dans un an il paiera 3000 $, mais il ne recevra pas de chèque ou de remboursement quelconque.