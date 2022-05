Épisodes de pluie dans le sud du Québec

Il y a tout un contraste entre les conditions météorologiques de mercredi et celles de jeudi avec un temps nuageux et de la pluie intermittente dès la matinée dans le sud du Québec.

Le «plein soleil» de la veille ne sera pas de mise dans le sud de la province, même si Environnement Canada prévoit une alternance de soleil de nuages dans les secteurs de l’ouest et de l’est de la province.

La pluie affectera notamment plusieurs secteurs de Montréal, des Laurentides, de la Montérégie, alors que des températures stables de 14 degrés sont attendues pour les mêmes secteurs.

En Estrie et en Beauce, le même topo sera généralement de mise avec pluie intermittente et un risque d’orages en après-midi, le tout sous un mercure stable, alors que dans Saguenay on prévoit 19 degrés au thermomètre.

Un avertissement d’onde de tempête pour la Capitale-Nationale a été émis par l’agence fédérale qui prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près des côtes.

Dans l’est de la province, la météo sera sous de meilleurs auspices, alors qu’on prévoit un temps ensoleillé avec des nuages passagers par endroits, notamment sur la Côte-Nord et en Gaspésie, selon l’agence fédérale.