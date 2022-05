Laurence Burton, autrice du livre «Un goût de forêt», nous emmène en forêt pour nous faire découvrir ce que la nature a à nous offrir d’aussi délicieux que gratuit.

C’est dans la forêt de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson que l’experte va nous montrer tout ce que l’on peut déguster.

«La forêt c'est un véritable garde-manger. C'est aussi une pharmacie, et ça peut même être une quincaillerie. En fait, moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. C'est ma véritable passion. C'est de découvrir tout ce qu'on peut manger dans la forêt», a déclaré l’amatrice de nature.

Érythrone d'Amérique

Pour cuisiner une bonne salade, l’érythrone d'Amérique est une feuille tachetée qui se mange crue, à condition d’être lavée.

«On va aller la rincer parce qu’en forêt c’est important de rincer ses plantes, car ça peut avoir été en contact avec certains animaux parfois», a-t-elle expliqué.

Tussilage farfara

Il est important de cueillir avec parcimonie, et d’essayer de faire une cueillette respectueuse. Le tussilage peut être une plante aromatique intéressante.

«C'est une plante qui a un goût, un aromate intéressant, c’est une des préférées d'un de mes amis qui est chef cuisinier», a rapporté l’experte.

C’est la fleur que l’on peut manger telle quelle.

Clintonie boréale

Une autre plante qu'on peut ajouter à la salade printanière, et qui a l’odeur et le goût... du concombre.

Le sapin

«Au printemps, il se met à faire des pouces, donc c'est les futures aiguilles, c'est beaucoup plus vert que le reste des aiguilles et ça un goût beaucoup plus fruité que les aiguilles, qui elle aussi sont comestibles», rapporte l’autrice.

Inflation

Dans le contexte économique actuel, marqué par une forte inflation, le prix de l'épicerie a bondi de plus de 10%, ce qui pousse de plus en plus de Québécois intéressés à exploiter cette source alimentaire.

«Oui et, ça a vraiment augmenté. Quand j'ai commencé à donner des cours moi-même il y a plus de 5 ans, il y avait moins de gens dans les groupes, et depuis que je donne des formations dans les dernières années, la demande a complètement explosé», a dit Mme Burton. «Les gens sont intéressés à retourner vers une autonomie alimentaire entre autres».

Voyez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.