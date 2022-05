La France égale un record printanier de chaleur sur 38 jours consécutifs

Trente-huit jours consécutifs au-dessus des normales saisonnières: la France a égalé un record printanier de chaleur, la précédente série similaire datant d'avril-mai 2007, a indiqué jeudi l'organisme Météo-France.

«Avec les températures attendues au moins jusqu'à samedi», ce record est appelé à être battu, a expliqué l'établissement public.

Il s'agit du nombre de jours consécutifs où la moyenne des températures en France métropolitaine dépasse chaque jour les normales saisonnières, calculées sur la période de référence 1981-2010.

Mercredi, jour où cette série débutée le 11 avril a été égalée, plusieurs records de chaleur ont été battus ou égalés dans le sud du pays.

Depuis le début du mois, «l'anomalie» de température moyenne observée sur la France atteint légèrement plus de 3°C et Météo-France estime «fort probable» que mai 2022 devienne le mois de mai le plus chaud depuis l'après-guerre, détrônant ainsi le record de 2011, qui avait enregistré une anomalie de +1,85°C.

Avec le dérèglement climatique de la planète, les périodes de chaleur sont amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s'installer plus tôt au printemps.

Dans un tweet, Météo-France explique que les pics s'observent non seulement au plus chaud de la journée, mais aussi au plus bas.

Cet épisode de chaleur accentue les inquiétudes sur les risques de sécheresse.

Le gouvernement a publié mercredi une carte où 22 départements apparaissent en rouge, c'est-à-dire avec un risque «très probable» d'ici à la fin de l'été, principalement dans le Sud-Est et l'Ouest.