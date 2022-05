Les Cantons-de-l’Est veulent attirer les touristes cet été

Après deux années à oublier en raison de la pandémie, Tourisme Cantons-de-l’Est a dévoilé son offre estivale jeudi matin dans le but d’attirer plus de touristes dans la région et ainsi retourner aux niveaux prépandémiques.

Une centaine d’entreprises touristiques des neuf territoires de la région investissent un demi-million de dollars pour ajouter ou bonifier certaines activités. C’est le cas au zoo de Granby, le cinquième lieu touristique le plus visité au Québec.

La ville de Sherbrooke n’est pas en reste non plus. Elle offrira un passeport touristique en collaboration avec 19 entreprises de la région pour faire découvrir ou redécouvrir des entreprises aux touristes et, mais aussi aux citoyens.

«Dans les Cantons-de-l’Est, je trouve que l’offre est tellement diversifiée, autant pour les gourmands on peut être rassasiés, les vignobles incroyables, de la bonne bouffe», croit Jean-Philippe Dion, qui en est à sa deuxième édition à titre d’ambassadeur pour la région.

Le secteur touristique des Cantons-de-l’Est emploie 20 000 personnes chaque année.

La pandémie a fait mal au secteur alors que plusieurs travailleurs ont quitté le milieu.

Cet été, les différentes entreprises tentent de pourvoir environ 3000 postes, mais ce n’est rien pour mettre un frein aux anticipations de Tourisme Cantons-de-l’Est.

Les Cantons-de-l’Est occupent le 4e rang des régions les plus visitées annuellement au Québec.