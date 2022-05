Le taux d’inflation a continué à croître au Canada en avril pour se situer à 6,8 %, un nouveau record depuis 1991.

«Plus l’inflation est haute, plus elle devient imprévisible», explique Hendrix Vachon, économiste principal au Mouvement Desjardins, qui soutient toutefois que l’inflation devrait atteindre un plafond sous peu.

Érosion du pouvoir d’achat

«Une récession contribuerait à freiner l’inflation, mais nous ne sommes pas obligés d’aller jusque-là», dit M. Vachon.

L’économiste explique que l’objectif est de ralentir la consommation pour ralentir la croissance économique dans le but d’éviter une récession.

«Si jamais l’inflation est plus persistante qu’on le croit, et qu’il y a une hausse des taux d’intérêt, on augmente les risques qu’on finisse par aller en récession», explique-t-il.

Fin de guerre potentielle

Globalement, la guerre en Ukraine a un impact d'autant plus fort qu'elle s'est produite alors que l'économie n'était pas totalement rétablie de la pandémie.

Le conflit exacerbe aussi la montée vertigineuse des prix.

M. Vachon explique que la fin de la guerre «pourrait aider à baisser les prix du pétrole, de ressources, ça pourrait aider la baisse des prix des aliments», mais estime que la fin de la guerre ne réglerait pas tout.

«Ça n’enlèverait pas tous les risques, il ne faut pas penser que ça prendrait juste ça pour enlever tous les risques d’une récession.»

Les salaires ne suivent pas l’inflation, au grand désespoir des travailleurs, mais l’expert suggère qu’il s’agit d’une mesure pour prévenir une inflation en 2023.