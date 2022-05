La coroner a écorché Daniel Paré, qui était alors PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, alors qu'au Manoir Liverpool de Lévis, plusieurs cas de maltraitance avaient été rapportés.

«Pour moi, c’est la révélation du point de presse de cet après-midi. De voir Mme Khamel répondre aux questions des journalistes et maintenant, c’est une patate chaude pour le premier ministre et M. Dubé parce que M. Paré, pendant la pandémie, a gagné du gallon comme grand manitou de la vaccination», mentionne Marc-André Leclerc.

Cependant, la jouteuse Elsie Lefebvre n’est pas prête à jeter uniquement le blâme sur une personne.

Elle est consciente que si tu es à la tête d’une organisation, tu dois être en mesure de connaitre ce genre d’information, mais elle comprend que le système avait déjà des lacunes.

«Ça devient complexe à la fin qu’une seule personne doive avoir la vue d’ensemble et c’est ça les recommandations qui sont données pour éviter de refaire de passer dans le même sentier une prochaine fois et c’est pour ça que ça devient complexe de cibler une seule personne. Est-ce qu’une personne peut être responsable d’un système qui était en lambeau et qui était impossible à gérer», explique la femme politique.

