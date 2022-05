Violence armée à Montréal: 1 million $ pour la recherche

Québec mise sur la recherche scientifique pour trouver une solution à l'escalade de la violence armée dans la métropole avec un investissement de 1 million $ dans une nouvelle chaire pour la prévention de la violence armée.

C'est ce qu'a annoncé jeudi la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

«C'est avec ce type d'outil que la métropole continuera d'être la ville sécuritaire que l'on connaît», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«[Cette chaire] encouragera le partage des savoirs, grâce à des activités de mobilisation des connaissances et de diffusion scientifique, tout en appuyant la formation de chercheuses et de chercheurs sur cette thématique», a ajouté Louise Poissant, la directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

Rappelons que le gouvernement québécois a déjà injecté «par la voie de la répression» plus de 90 millions $ dans l'opération Centaure, et par «celle de la prévention de la criminalité», en y injectant 52 millions $ également.