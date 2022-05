Christian Dubé candidat aux prochaines élections

Homme fort du gouvernement Legault, le ministre Christian Dubé confirme à TVA Nouvelles qu’il sera candidat aux prochaines élections.

«Ça faisait quand même quelques semaines que je réfléchissais, pour ne pas dire quelques mois et j’ai pris la décision de me représenter dans mon beau comté de La Prairie», confirme le ministre de la Santé et des Services sociaux en poste depuis juin 2020.

L’homme de 65 ans, qui a d'abord œuvré dans le monde des affaires, affirme ne pas avoir eu de doute quant à la poursuite de son engagement politique pour la CAQ malgré les deux dernières années à composer avec la pandémie.

«Il y a toujours le côté personnel. Je sais que tout le monde vieillit, moi je ne vieillis pas, dit Christian Dubé avec le sourire. Je voulais être certain que l’engagement que je prends je peux le respecter. J’ai eu de bonnes discussions avec ma famille qui m’appuie depuis deux ans.»