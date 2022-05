«Je trouve que c’est une certaine hypocrisie». Richard Martineau trouve ridicule la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux d’annuler le premier salon du cannabis du Québec à trois semaines d’avis.

«Tu as le mondial du cidre, tu as le festival international des vins et des spiritueux, le salon de l’ésotérisme où tu peux faire croire aux gens que tu peux parler avec leur pépère, à Longueuil il y a avait un salon des armes à feu, il y a un salon des animaux domestiques, il y a le salon érotique, récemment à l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe les Hells Angels avaient un kiosque, énumère-t-il. Mais pas de salon de pot!»

«D’un côté c’est légal, mais d’un autre côté il y a plein de règles qui entourent le pot et je trouve que c’est une certaine hypocrisie».

Voyez la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.