La députée caquiste MarieChantal Chassé ne se représentera pas

La députée caquiste de Châteauguay, brièvement ministre de l’Environnement, quittera la politique à la fin de son mandat pour retourner dans le monde des affaires.

• À lire aussi: Cabinet de la CAQ : «deux poids deux mesures envers les femmes»

• À lire aussi: Sortie musclée de MarieChantal Chassé sur la place des femmes en politique

• À lire aussi: MarieChantal Chassé affirme qu'elle manquait d'expérience politique

«Je suis reconnaissante de l’appui et de la confiance des citoyennes et des citoyens de Châteauguay et j’en profite pour remercier du fond du cœur l’équipe de circonscription qui m’a accompagnée dans ce mandat», a déclaré Mme Chassé, par voie de communiqué.

Également adjointe parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation, MarieChantal Chassé n’a pas manqué l’occasion de remercier François Legault. Elle a aussi souligné sa fierté d’avoir contribué à la mise sur pied de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation 2022-2027.

«Passer du milieu de l’entrepreneuriat à la politique active fut un défi professionnel que j’ai relevé avec ouverture, enthousiasme et conviction; j’en retire des apprentissages riches de sens», a-t-elle fait savoir.

«Je remercie MarieChantal pour son engagement envers le Québec durant ses quatre années comme députée de Châteauguay. Sa passion et son savoir-faire, en tant que femme d’affaires, auront directement contribué à l’avancement de nos priorités», a indiqué le premier ministre François Legault.

Un parcours politique tumultueux

Rappelons que MarieChantal Chassé a été écartée de son poste de ministre de l’Environnement en 2018.

En entrevue à TVA Nouvelles, l’année suivante, elle avait d’ailleurs reconnu qu’elle manquait d’expérience politique. «Je me suis retrouvée à la tête de l’environnement, sans expérience en environnement et sans expérience en politique. J’étais probablement une proie facile», avait-elle concédé.