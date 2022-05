L'ancienne usine Aleris à Trois-Rivières: consulter avant de planifier

Un conseiller municipal de Trois-Rivières déplore que la charrue soit mise devant les bœufs dans la planification du développement du site de l'ancienne usine Aleris.

Luc Tremblay estime que le conseil municipal aurait dû être consulté avant que la ville n'accorde un contrat professionnel pour la conception d'un plan d'ensemble. Il croit que ce sont les élus qui auraient d’abord dû dicter les orientations et les balises alors que les préoccupations en matière de densification urbaine se font de plus en plus importantes.

«Dans le quartier d'Aleris, de quoi parle-t-on en termes de densification, des duplex, des triplex, des blocs d'appartements ? À date, on ne le sait pas. On n'a pas, nous les conseillers, été consultés sur nos besoins» se désole Luc Tremblay.

Celui-ci aurait trouvé encore plus logique d'attendre avant d'attribuer le contrat que les séances de consultations publiques aient eu lieu. La première est prévue en juin.

Le maire Jean Lamarche explique mal la position de l'élu étant donné que comme les autres, il a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. «Les conseillers ont été consultés. Ils ont même voté au mois d'avril dernier sur le plan de match. Ce qu'il faut savoir maintenant c'est qu'on n'est pas là pour faire de la microgestion» a martelé Jean Lamarche.

Le développement du site de l'ancienne usine d'aluminium, grand comme 14 terrains de football, n'est quand même pas près de commencer.

Le ministère de l'Environnement a déjà indiqué qu'il faudra patienter jusqu'en 2027 avant d'avoir entièrement décontaminé les lieux.