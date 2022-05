Le pickleball : un sport de plus en plus populaire

De plus en plus populaire, le championnat provincial de pickleball, ou tennis léger, accueillera plus de 375 joueurs se jusqu'à dimanche à Trois-Rivières.

Un sport qui gagne en popularité depuis quelques années selon le président de la fédération québécoise de pickleball, Christian Duchesne. « On manque vraiment de place, a-t-il expliqué. À la fédération on est rendu plus de six mille joueurs. »

Uniquement à Trois-Rivières, près de 300 membres s'arrachent les terrains. « Ça a pris beaucoup d'expansion parce qu'on a eu l'aide de la ville qui a développé le parc Pie XII » a rapporté le président fondateur de Pickelball Trois-Rivières, Gilles Cloutier.

Plus connu auprès des retraités, le tennis léger commence à attirer les plus jeunes, dont un champion de 23 ans. Ernesto Fajardo joue depuis six ans. «Dès que j'ai commencé à faire des tournois de pickleball, j'ai vraiment adoré ça. La stratégie, c'est vraiment très différent du tennis.»

Le tennis léger est présent au Québec depuis seulement douze ans et la demande est telle que partout, on manque de terrains. « Toutes les semaines, les villes nous contactent pour savoir comment construire les terrains », a confié M. Duchesne.