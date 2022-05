Tuerie de l'Halloween à Québec: Carl Girouard coupable de meurtres prémédités

Le tueur de l’Halloween était sain d’esprit le 31 octobre 2020. Les 11 membres du jury ont complètement écarté la thèse de la défense et ont déclaré Carl Girouard coupable des meurtres prémédités de François Duchesne et de Suzanne Clermont en plus d’avoir fait cinq tentatives de meurtre.

Il aura fallu 5 jours de délibérations au jury sélectionné à la mi-avril pour décider du sort du tueur de l’Halloween et rejeter la thèse du délire psychotique. Selon eux, il ne fait aucun doute que l’accusé de 26 ans savait ce qu’il faisait lorsqu’il a quitté Sainte-Thérèse, près de Montréal, le 31 octobre 2020, pour se rendre près du Château Frontenac et attaquer sept personnes à coups de katana.

Vers 14h50 vendredi, le juré numéro 11 s’est levé pour annoncer que les membres du jury en étaient venus à un verdict unanime. «Coupable de meurtre au premier degré», a dit le juré dans le cas des deux victimes.

En déclarant Girouard coupable de meurtre au 1er degré, le jury estime donc que son plan a été mûrement réfléchi et planifié. Selon l’expert de la Couronne, le psychiatre Sylvain Faucher, l’accusé avait un «fantasme malveillant», une quête narcissique contre la société qui l’a rejeté, pour se venger et magnifier sa différence.

À l’inverse, la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux en raison d’un délire psychotique n’a pas été retenue.

Aux deux premiers chefs d’accusation lus par la greffière, ceux des meurtres prémédités de François Duchesne, 56 ans et de Suzanne Clermont, 61 ans, le représentant du jury a dit d’une voix claire: «coupable [de meurtre au premier degré]». Le mot «coupable» a également raisonné pour les cinq autres accusations de tentative de meurtre.

En appel

En réaction, l’avocat de Girouard, Me Pierre Gagnon, a immédiatement annoncé qu’il allait porter la cause en appel. Il a notamment invoqué l’interrogatoire de police que Girouard a subi pendant 5h30 pour expliquer sa décision. L’accusé n’a pas réagi lorsqu’il a été déclaré coupable, mais son avocat, qui lui a parlé après la décision, a indiqué qu’il était déçu.

Carl Girouard a aussi été reconnu coupable de tentative de meurtre sur cinq victimes, dont Lisa Mahmoud, qui était présente pour le verdict. Cette dernière, qui a eu «de longs échanges» de regards avec son agresseur, s’est dite satisfaite de la décision.