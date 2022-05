Rapport de la coroner: Christian Dubé à la défense de Daniel Paré

Même si jeudi, la coroner Kamel a été lapidaire à l'endroit de l'ex-PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, le ministre Dubé défend le travail de son collègue pendant la pandémie.

«Pour moi, c'est impossible, impossible qu'il n'était pas au courant. Et si effectivement il n'était pas au courant, on a un sérieux problème», mentionne la coroner Géhane Kamel.

Elle soutient qu'on aurait pu éviter des décès au Manoir Liverpool si l'on avait agi plus rapidement. Le ministre Dubé se souvient d'être intervenu en 2021.

«J'ai poussé jusqu'à une enquête sur ce qui est arrivé au manoir de Liverpool. Puis, je ne veux pas revenir sur les commentaires spécifiques de la coroner, mais à ce moment-là, l'enquête avait blanchi monsieur Paré parce qu'on avait dit: "L'information ne montait pas."», explique le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Depuis, Daniel Paré est devenu sous-ministre, il a coordonné la campagne de vaccination. Le ministre va sévir uniquement à son endroit s'il y a des faits nouveaux.

«Si elle a des faits maintenant qui sont différents, on va en prendre acte. Mais pour le moment, ce que je vous dis: on avait fait une enquête qui l'avait blanchi. Mais, je peux vous dire que ce problème-là de manque de fluidité de l'information -je vais l'appeler comme ça-, on l'a eu dans plusieurs CISSS et CIUSSS», dit le ministre.

C'est un des constats troublants de la coroner pour le CHSLD Herron qui a conduit au remerciement de la PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal mardi.

«En ce qui concerne Herron, les gens ont failli», souligne la coroner.

