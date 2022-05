Un corps retrouvé près du fleuve Saint-Laurent à Québec

La police de Québec a retrouvé la dépouille d’un individu dont la cause du décès est toujours inconnue, en bordure du fleuve Saint-Laurent, vendredi matin.

Très peu d’informations sont disponibles à l’heure actuelle concernant cette macabre découverte. C’est un citoyen qui a contacté les autorités, alors que le corps flottait sur l’eau.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

À l’arrivée du corps de police, la dépouille de l’homme se trouvait sur la berge, près de l’intersection du boulevard Champlain et de la Côte de Sillery, non loin du parc de la jetée de Sillery.

«À notre niveau, on enquête pour savoir s’il pourrait y avoir une incidence criminelle dans cette affaire», explique David Pelletier, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Un périmètre de sécurité a été établi dans le secteur et l’identité judiciaire s’est rendu sur place pour établir les causes et circonstances du décès de la victime.