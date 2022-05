Une «décision politique regrettable», selon Huawei

Le groupe chinois Huawei a estimé vendredi qu'en l'excluant du déploiement de son réseau 5G, le Canada avait pris une «décision politique regrettable» qui ne peut être justifiée par des «raisons de cybersécurité».

«L'équipement Huawei, y compris le matériel et les logiciels, a été régulièrement et étroitement examiné par le gouvernement et ses agences de sécurité selon des normes de qualité strictes», a ajouté le groupe de télécoms.

Cette décision annoncée jeudi, qui concerne aussi le groupe ZTE, était attendue depuis longtemps mais a été repoussée par le gouvernement canadien en raison des tensions entre Ottawa et Pékin ces dernières années.

Les relations entre les deux pays se sont notoirement dégradées en 2018 avec l'arrestation au Canada, à la demande des États-Unis, de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, depuis retournée en Chine.

«Au cours des 13 dernières années, Huawei Canada s'est consacré à aider les opérateurs canadiens à développer leurs réseaux sans fil et à fournir des services de qualité», a rappelé le mastodonte chinois selon lequel cela va «entraîner des pertes économiques importantes au Canada et fera grimper le coût pour les Canadiens».

«Cela fait suite à un examen complet par nos agences de sécurité et en consultation avec nos alliés les plus proches», avait expliqué pour justifier cette décision le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne.

Les États-Unis ont en effet déjà exclu Huawei du déploiement de la technologie 5G sur leur sol, invoquant des risques d'espionnage ou de sabotage des réseaux occidentaux, ce que dément le géant chinois des télécoms.

D'autres alliés du Canada ont emboîté le pas aux États-Unis, notamment le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie et la Suède.