Accompagné de son cochon, un enfant démarre sa propre entreprise à Gatineau

Un Québécois d'à peine 9 ans a démarré sa propre entreprise d'entretien paysager cette semaine et son seul employé est bien spécial: il s'agit d'un cochon de huit semaines appelé Beastie boy.

L'entreprise «Gardening with Beastie» offre des services d'entretien paysager aux résidents de l'Outaouais, plus particulièrement ceux de Gatineau. «On désherbe, on arrache les mauvaises herbes et on enlève l'herbe à puce», a précisé Sebastian Coburn, âgé de 9 ans.

Cette idée est née d'une initiative de la mère de Sebastian, qui a lancé un défi à ses quatre enfants dans l'espoir de les occuper cet été. Chacun devait arriver avec sa propre idée d'entreprise estivale pour ensuite la démarrer. Celle de Sebastian a été lancée il y a moins d'une semaine.

«Il a tout inventé: le design, les logos et le nom. Il a même fait les réservations», a révélé à CTV News la mère de Sebastian, Miranda Dyck.

L'adorable duo de compagnons a fixé son tarif à 20$/h pour l'entretien du terrain de leurs clients. Ils arrivent avec leurs propres pelles et leurs gants et, après avoir creusé un peu, c'est au tour de Beastie boy de travailler. « [Il] s’enracine avec son nez, attrape certains des insectes et enlève quelques racines. Il est aussi très bon pour éliminer les pissenlits», a indiqué Mme Dyck.

L'entreprise est vite devenue un succès et a déjà pris de l'expansion. Si elle devait se concentrer initialement sur la région de Gatineau, «Gardening with Beastie» se déplace désormais à Ottawa pour répondre à la demande.

«C'est plutôt cool d'avoir un cochon dans ma cour», a mentionné Hatton Thompson, un enfant chez qui l'entreprise a travaillé.

«C'est excellent pour l'apprentissage de mes enfants de voir un autre enfant démarrer une entreprise», a déclaré la mère d'Hatton, qui se réjouit du travail du duo.

La demande est telle que Sebastian a dû recruter sa mère, ses frères et sœurs ainsi que quelques amis pour répondre aux appels.

«Je n'arrive pas à croire à quel point c'est une réussite, a indiqué Mme Dyck. Je pensais que les gens voudraient faire nettoyer leurs jardins pour le long week-end de mai. Maintenant, nous avons des réservations jusqu’à la semaine prochaine.»