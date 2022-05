Appelé pour une dispute, un policier se masturbe devant la famille

Un policier de San Jose, en Californie, a été arrêté pour s’être masturbé devant les membres d’une famille chez qui il avait été appelé à intervenir pour un cas de dispute familiale.

Le 21 avril dernier, l’agent Matthew Dominguez et deux de ses collègues se sont rendus à une résidence où le fils de la famille, qui souffrait de maladie mentale, avait posé des gestes violents.

Durant l’intervention, le policier a envoyé les deux autres officiers tenter de localiser le jeune homme. Or, les preuves recueillies par le procureur général du comté de Santa Clara montrent que, peu de temps après, l’agent Dominguez s’est masturbé devant la mère et sa fille de 23 ans. Celui-ci a notamment dévoilé ses organes génitaux à la mère.

Sous le choc et effrayées, les deux femmes ont fui la pièce pour alerter le père de la famille, qui l’a surpris le pénis dans la main.

La famille a rapidement rapporté l’incident à d’autres policiers et Dominguez, qui fait partie des forces de l’ordre depuis quatre ans, a été accusé d’atteinte à la pudeur. Il a été suspendu de ses fonctions.

«Le comportement rapporté est hautement troublant. Les membres des forces de l’ordre interviennent pour venir en aide aux victimes et non pour les terroriser, les traumatiser et faire de nouvelles victimes», a déclaré le procureur général Jeff Rosen dans un communiqué.