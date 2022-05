EN IMAGES | Kim Kardashian achète la maison en face de celle de Kanye West

Kim Kardashian a sorti le chéquier pour acheter la maison située entre sa propre résidence et celle de son ex-mari, Kanye West, rapportent divers médias américains.

La vedette américaine a payé pas moins de 6,3 millions $, soit 800 000 $ de plus que le prix demandé, pour obtenir la propriété située à Hidden Hills, en Californie.

Compass

La maison, qui fait 4230 pieds carrés (393 mètres carrés) contient quatre chambres et 3 salles de bain, possède un terrain de plus de 4000 mètres carrés.

Compass

La résidence et son terrain se trouvent tout près de l’immense propriété de Kim Kardashian. Cette nouvelle maison se trouve en face de celle achetée par Kanye West en décembre dernier et pour laquelle il avait déboursé 4,5 millions $.

Compass

Deux mois plus tôt, Kim Kardashian avait payé 23 millions de dollars pour racheter à son ex-époux sa part de leur maison.

Compass

Les deux vedettes auraient décidé d’habiter dans le même quartier pour réussir à élever plus facilement leurs quatre enfants. L’achat de cette maison devrait donc contribuer à faciliter la séparation pour leurs deux filles, North et Chicago, et leurs deux fils, Saint et Psalm.

Google Maps/TVA Nouvelles

Par ailleurs, la nouvelle résidence de Kim Kardashian aurait besoin d’importantes rénovations, affirme le New York Post. Il n’est donc pas impossible que la maison soit démolie partiellement ou complètement pour bâtir quelque chose de neuf et au goût de la vedette américaine.