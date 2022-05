Entraves dans le réseau routier: prenez votre mal en patience!

La circulation risque d’être encore difficile sur le réseau autoroutier montréalais cette fin de semaine alors que les entraves pour raison de nombreux travaux sont à prévoir les prochains jours.

L’autoroute 13 à la hauteur de Dorval, entre la sortie 2 (rue Hickmore) et l’autoroute 40 sera fermée jusqu’à mardi 5 h. Par voie de communiqué, Mobilité Montréal suggère d’emprunter la rue Hickmore, puis le chemin de la Côte-de-Liesse Est, l’autoroute 520 est et l’autoroute 40 est. Pour les usagers en direction de l’autoroute 520 Ouest, continuer sur la rue Hickmore et faire demi-tour à la rue Ness.

À la hauteur de Pointe-Claire, la voie de desserte entre la sortie du boulevard Saint-Jean et l’entrée de l’avenue Doyon sera fermée jusqu’à lundi 5 h, cette fois en raison de travaux reliés au projet du Réseau express métropolitain (REM). Mobilité Montréal suggère un détour via les boulevards Saint-Jean Sud et Hymus.

De plus, le tunnel Ville-Marie en direction est entre l’échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale sera fermé jusqu’à mardi 5 h. Deux détours sont suggérés par Mobilité Montréal. Un premier pour les automobilistes en provenance de l’autoroute 20 est et l’autoroute 15 Sud sera de passer par la bretelle de l’autoroute 15 Sud, de prendre la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Verdun, Montréal centre-ville) pour se rendre vers l’autoroute Bonaventure et le boulevard Robert-Bourassa. Pour les usagers de la route en provenance de l’autoroute 15 nord, il est suggéré de prendre la bretelle pour l’autoroute 20 Ouest, faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et prendre l’autoroute 20 est.

Pour une deuxième fin de semaine consécutive, la bretelle est menant de l’autoroute 20 est (sortie 63) au pont Honoré-Mercier Est également fermée jusqu’à lundi matin. Un détour est suggéré en continuant par l’autoroute 20 est et demi-tour à la sortie 65 (rue Saint-Jacques, boulevard Angrignon) via le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Finalement, la rue Notre-Dame Est, entre les rues Viau et Dickson est fermée jusqu’à mardi 5 h en raison de travaux de bétonnage sous la responsabilité de l’Administration portuaire de Montréal. Mobilité Montréal suggère aux automobilistes un détour via la rue Hochelaga et le boulevard Pie-IX.