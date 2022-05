La Ronde rouvre ses portes

Le parc d'attractions La Ronde a rouvert à plein rendement cette saison, à la différence des deux dernières années de pandémie, pour la plus grande joie des familles.

La Ronde accueillait samedi les Québécois et Québécoises sans réservation ni passeport vaccinal pour la première fois depuis 2020.

Quelques nouveaux restaurants ont ouvert et la pénurie de main-d'œuvre ne semblait pas affecter le parc qui a réussi à recruter les 600 employés nécessaires grâce à des journées portes ouvertes et une hausse des salaires.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On est chanceux, à La Ronde, parce qu’on se démarque en étant un parc d’attractions, donc la majorité des jeunes de 15-16 ans qu’on attire ici recherchent un emploi non seulement où ils peuvent travailler, mais avoir beaucoup de plaisir», a rapporté Karina TheveniN, cheffe de la division des relations publiques

Selon elle, le fait de pouvoir faire des manèges avec des amis et de la famille a incité les jeunes à venir travailler.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«On est aussi au-dessus du salaire minimum, ce qui nous a vraiment aidés à recruter les jeunes dont on avait besoin pour combler notre saison», a -t-elle expliqué.

Sans masques et sans restrictions, les gens avaient hâte de revenir. Les températures élevées ont motivé les familles à sortir.

Les mesures sanitaires auxquelles les Québécois ont été habitués pendant des mois se font doucement oublier.

«Je trouve qu'on est beaucoup plus libre, on respire mieux, c'est plus le fun et ça ajoute a l’expérience», a affirmé un père de famille.

«C’est sur que c’est important les mesures avant, mais on est mieux maintenant», a ajouté une jeune fille.

«Le fait que ce soit majoritairement à l'extérieur, ça va, c’est sûr que si on est dans une file, il y a plus de proximité et on y pense», a concédé un homme.