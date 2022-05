Le Canada trébuche face aux Suisses

L’équipe canadienne a subi sa première défaite du tournoi, samedi à Helsinki, au Championnat mondial de hockey, s’inclinant par le pointage 6 à 3 contre la Suisse.

Misant notamment sur les attaquants Timo Meier, Nico Hischier et Pius Suter, qui ont chacun récolté un but et une mention d’aide dans cette rencontre, les Suisses ont dominé la deuxième partie du match.

Profitant d’une supériorité numérique, Hischier a donné les devants 4 à 3 à son équipe, en deuxième période. Au troisième tiers, Suter et Meier, ce dernier dans un filet désert, ont consolidé la victoire.

Kent Johnson, Adam Lowry et Drake Batherson avaient touché la cible en première période alors que le Canada avait pris les devants 3 à 2. Jonas Siegenthaler a toutefois nivelé la marque avec neuf secondes à écouler à l’engagement initial.

Tâche ardue lors des quarts?

De toute évidence, le Canada aurait voulu éviter ce revers en ronde préliminaire, ce qui pourrait compliquer la tâche avec des adversaires plus coriaces en vue des quarts de finale.

Pour l’instant, la formation canadienne (4-1) doit compléter le premier tour de la compétition avec des rencontres face au Danemark, lundi, et à la France, mardi, avant de passer aux choses sérieuses. Un duel entre la Suisse (5-0) et l’Allemagne (4-1), également mardi, pourrait par ailleurs encore venir brouiller les cartes dans le groupe A.