Passer sa vie en croisière pour économiser

Angelyn Burk, une comptable récemment retraitée, a fait une découverte étonnante: il serait moins coûteux pour son mari et elle de passer leur retraite perpétuellement à bord d’un bateau de croisière que de continuer à vivre sur la terre ferme.

Le couple avait beaucoup apprécié la dizaine de croisières qu’ils ont effectuées ensemble dans le passé, et ils ont un amour commun pour les voyages ainsi qu’un dédain partagé pour les aéroports.

Le couple a donc pris la décision d’enchaîner les voyages sur différents navires pour un coût nettement inférieur à celui de leur vie sur terre. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est de passer d’un navire à l’autre, avec seulement quelques petites pauses par année.

Les Burks étaient frustrés par les coûts croissants de la vie sur terre. Entre l’hypothèque, l’Internet, l’électricité, les taxes foncières, l’assurance et les autres coûts associés à la possession de leur maison à Seattle, le couple dépensait plus de 3 500 $ par mois. Ce montant ne comprend pas la nourriture, le transport, les loisirs et les autres dépenses de la vie quotidienne.

«Nous avons calculé que nous pouvions probablement vivre raisonnablement bien avec environ 100 dollars par jour ensemble, avec ce que nous avons économisé», a déclaré Richard, 51 ans, qui a pris sa retraite de programmeur informatique le mois dernier.

Sur un bateau de croisière, cependant, «il n’y a pas de supplément. Le prix est le prix», a déclaré Angelyn. Passer leur retraite en mer, a-t-elle conclu, serait «tellement moins cher».

Leur prochaine croisière est prévue pour juillet, après quoi ils prévoient d’embarquer pour des croisières successives pendant environ neuf mois, avec quelques brèves pauses terrestres. Entre les croisières, ils seront en quelque sorte des nomades, rendant visite à leur famille et à leurs amis, et séjournant dans des Airbnbs et des hôtels, qu’ils paieront principalement avec des points de carte de crédit.