Ils tuent un ours qui les a attaqués dans leur maison

Un couple du Wisconsin a vécu une soirée mouvementée vendredi. Un homme et son épouse ont dû se défendre contre un ours qui s’est attaqué à eux dans leur maison.

Selon le bureau du shérif du Comté de Taylor, le couple aurait d’abord vu l’animal en train de manger le contenu d’une mangeoire à oiseaux. Ils ont alors ouvert la fenêtre et ont crié en direction de l’ours pour le faire fuir.

Malheureusement, leur stratégie a eu l’effet inverse. L’animal a couru vers la maison, a fracassé une fenêtre et est entré dans la résidence, puis il a attaqué le couple.

L’homme et la femme ont donc combattu l’ours, le blessant avec un couteau de cuisine durant la bagarre. Le mari a finalement réussi à prendre son arme à feu et a tué l’animal. Sa femme et lui ont ensuite été conduits à l’hôpital pour soigner leurs blessures.

Après enquête, les autorités ont révélé que l’ours était une femelle d’âge adulte. Celle-ci aurait été accompagnée d’un ourson qui a pris la fuite lorsque sa maman a foncé vers la maison.