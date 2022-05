Le bilan des orages revu à la hausse, neuf morts

Les orages géants qui ont balayé samedi l'Est du Canada, privant de courant jusqu'à 900 000 foyers en particulier dans la région d'Ottawa, ont fait au moins neuf morts, selon Global News.

Des vents violents, avec des pointes à plus de 140 km/h, ont balayé samedi l'Est du Canada, depuis le Centre des États-Unis, a résumé dimanche la météorologie nationale, soulignant qu'il s'agissait d'un phénomène rare dénommé «derecho».

«Cet orage faisait près de 1000 km de long, du Michigan au Maine», États américains situés respectivement au centre et au nord-est du pays, en s'étirant à travers les provinces canadiennes «d'Ontario et du Québec», a résumé sur une radio locale David Philipps, météorologue du ministère fédéral de l'Environnement.

«C'est ce qu'on appelle un derecho: une longue ligne d'orages et de microrafales», a expliqué ce scientifique renommé, notant que "derecho" «n'est pas un mot que nous utilisons fréquemment, c'est un phénomène peu fréquent».

La capitale fédérale Ottawa a été particulièrement frappée, et des milliers de foyers étaient encore dans le noir dimanche soir, tandis que les rues étaient encore encombrées de branches et de divers objets emportés par les vents qui par endroits ont pris la forme de tornade.

«Les dernières 24 heures ont été très, très difficiles», a convenu le maire d'Ottawa Jim Watson, lors d'une conférence de presse dimanche après-midi, demandant à ses concitoyens «de rester optimistes malgré les défis» posés par les ravages de cette tempête estivale.

Les autorités locales ont indiqué qu'il faudrait plusieurs jours pour dégager toutes les rues et les routes entravées, et revenir à la normale.

Quelque 300 000 foyers, surtout dans les régions d'Ottawa et des Laurentides (au nord de Montréal), étaient toujours sans électricité dimanche soir, selon les relevés en ligne des fournisseurs locaux d'énergie, Hydro One et Hydro-Québec.