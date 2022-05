Occasion ratée pour le CF Montréal

Après une belle séquence de huit matchs sans défaite, le CF Montréal s’est incliné pour une seconde fois de suite en baissant pavillon 2 à 1 face au Real Salt Lake dimanche après-midi au Stade Saputo où il subissait un premier revers cette saison.

• À lire aussi: Le CF Montréal se prépare pour le Real Salt Lake

• À lire aussi: Didier Drogba annule son déplacement à Montréal

• À lire aussi: La séquence du CF Montréal s’achève

Les Montréalais ont pris l’avance dès la 43e seconde sur un but de Djordje Mihailovic et pensaient mener 2 à 0 à la 15e minute quand Romell Quioto a battu Zac McMath, mais il était finalement hors-jeu.

Et c’est à partir de ce moment que les choses se sont mises à dérailler pour les locaux. Salt Lake, qui a récolté une première victoire en cinq visites à Montréal, a pris le contrôle du match et ce n’était qu’une question de temps avant que ça dégénère.

C’est finalement en seconde demie que le barrage a cédé, le Bleu-Blanc-Noir s’accrochant jusqu’alors sur le plan défensif. L’équipe a eu du mal à gérer la pression élevée de Salt Lake en plus de paraître fatiguée à son troisième match en une semaine.

Nancy n’a pas aimé

Wilfried Nancy n’a pas pris de détour, ce match lui a laissé un mauvais goût en bouche.

«Je n’ai pas aimé les premières minutes, a-t-il expliqué. Ce n’est pas nous de concéder le ballon comme ça. Du coup, ils ont eu plus d’opportunités en première mi-temps.

«On était entre-deux, que ce soit défensivement ou offensivement. Même si on avait gagné ou fait match nul, je n’ai pas aimé ce match. D’habitude, on est plus agressif et quand on est entre-deux, on est moyens», a ajouté l’entraîneur-chef qui a trouvé son équipe «trop attentiste» après le second but des visiteurs.

Même si son équipe vient de subir deux revers de suite, il a maintenu qu’il fallait rester calme.

«Comme je l’ai dit auparavant, on a eu une série de matchs où on ne perdait pas et on ne s’est pas enflammé. On veut de perdre deux matchs, on ne va pas se décourager.»

Douze minutes

Même si Salt Lake a dominé la rencontre, l’équipe de l’Utah n’a eu besoin que de douze minutes pour régler le cas des Montréalais en seconde demie et réduire au silence les 14 205 spectateurs présents.

Jusen Glad a d’abord eu beaucoup trop d’espace pour faire une tête sur un coup de pied de coin, ce qui lui a permis de créer l’égalité à la 54e.

Puis une longue passe entre deux défenseurs a permis à Sergio Cordova de se présenter seul devant Sebastian Breza pour marquer à la 66e.

Spectaculaire en première demie avec deux arrêts qui ont soulevé la foule, Breza a moins bien paru avec son angle d’attaque sur ce tir.

But rapide

Le Bleu-Blanc-Noir a amorcé la rencontre en lion en quand Djordje Mihailovic a marqué dès la 43e seconde après un bel effort de Joaquin Torres dont le jeu a été complété par une passe d’Ahmed Hamdi vers Mihailovic dont c’était le 7e but de la saison.

Il s’agissait du troisième but le plus rapide de l’équipe depuis qu’elle a joint la MLS. Et par un drôle de détour du hasard, c’est la seconde fois cette saison que Mihailovic se retrouve avec le troisième but le plus rapide du club en MLS.

En effet, le milieu de terrain a aussi marqué à la 58e seconde contre Vancouver le mois dernier, ce qui était alors le 3e but le plus rapide.

Pour les curieux, le record est détenu par Andrés Romero qui avait marqué à la 22e seconde en 2013. Anthony Jackson-Hamel est deuxième à 27 secondes en 2019.

Pas assez

Mais voilà, ce but rapide aurait dû lancer l’équipe et c’est plutôt le contraire qui s’est produit.

«C’est décevant et énervant de perdre ce match, on n’a pas ce qu’il fallait, a pesté Rudy Camacho dans l’annexe du vestiaire où se déroulent les entrevues. On savait qu’ils allaient nous attendre. On a été parfois impatients avec le ballon, on n’a pas fait ce qu’il fallait pour les déséquilibrer.

«On a marqué tôt et on n’a pas continué à jouer. Il fallait continuer de pousser, on a manqué d’énergie sur les deux derniers matchs. C’est un mauvais soir, il faut rectifier ça et ne pas se faire punir bêtement.»

Le CF Montréal recevra le Forge de Hamilton en quart de finale du Championnat canadien, mercredi.