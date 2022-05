Un client appelle la police à cause d’un café trop cher... et il a gain de cause!

Le client d’un café de Florence, en Italie, n’entendait pas à rire le 16 mai dernier, lorsqu’il a constaté que l’espresso qu’il avait commandé coûtait deux euros (environ 2,70 dollars canadiens). Refusant de payer une telle somme, le client a appelé les policiers et ceux-ci lui ont donné raison!

En effet, Francesco Sanapo, qui a raconté son histoire sur Instagram, a argumenté aux autorités que le prix de l’espresso n’était pas affiché au menu.

Or, en Italie, ce café est traditionnellement vendu à un euro. C’était notamment le cas au café où l’incident s’est produit et c’est pour cette hausse inexpliquée et jugée injustifiée que le client a fait appel aux forces de l’ordre.

Les policiers se sont ralliés à ses arguments et ont imposé une amende de 1000 euros au propriétaire du café.

Cette situation pourrait être appelée à se reproduire en Italie, puisqu’en raison de l’inflation, certains experts estiment que le prix de l’espresso pourrait passer à 1,50 euro.