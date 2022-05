Un pharmacien fermé le dimanche mise sur la qualité de vie

Le propriétaire de la pharmacie Uniprix, à Louiseville, en Mauricie, souhaite que d’autres commerces l’imitent en n’ouvrant pas leurs portes le dimanche, afin d’assurer une meilleure qualité de vie aux employés.

«Je suis peut-être vieux jeu, mais je trouve que ça pourrait être bénéfique sur l’aspect humain si c’était une tendance qui serait répandue dans d’autres entreprises. Lorsque tu es fermé le dimanche, cela permet aux gens de passer une journée avec leurs proches lors de la fin de semaine», nous a confié le pharmacien Sylvain Houle-Gélinas, qui a commencé à fermer les portes de son commerce le dimanche en mars 2020 lorsque la pandémie a frappé.

PHOTO COURTOISIE / Uniprix Sylvain H. Gélinas

Il voulait à l’époque donner un répit à ses employés durant cette période stressante, mais s’est aussi rendu compte que cette décision est profitable dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. «Il y a deux ans et demi, nous n’avions pas de problème de personnel. Lorsque la pandémie est arrivée, les problèmes ont commencé. Le fait de fermer le dimanche nous a donné un peu un avantage, car nous n’avions pas à remplacer les employés que nous perdions. De plus, le fait d’avoir automatiquement une journée de congé la fin de semaine est un atout pour attirer des employés.»

Comme les heures ont été réparties sur six jours, il n'y a pas eu de perte de revenus pour les employés et ce changement a été bien reçu de leur part, a souligné M. Houle-Gélinas.

De plus, il n'y a pas eu de grogne auprès de sa clientèle qui s'est adaptée, assure-t-il. Il reconnaît toutefois que certains jours de la semaine sont plus achalandés comparativement à l’époque où il était ouvert sept jours sur sept. Et, pour accommoder sa clientèle, sa pharmacie offre un système de casiers intelligents accessibles 24 heures sur 24 pour la cueillette de leurs commandes.

PHOTO COURTOISIE / Uniprix Sylvain H. Gélinas

«Une fois la commande préparée, les clients reçoivent un texto avec un code pour ouvrir la case correspondant à leur commande. Cela permet d'accommoder les gens qui aimeraient passer le dimanche ou à tout autre moment de la journée ou de la soirée», a expliqué le pharmacien, ajoutant que sa succursale est la première du groupe Uniprix à offrir ce service au Québec.

L'humain avant l'argent

Pharmacien-propriétaire depuis 23 ans, M. Houle-Gélinas est par ailleurs conscient que son principal concurrent est ouvert le dimanche. Par conséquent, il sait qu’il perd des ventes cette journée-là. «C’est davantage une décision de qualité de vie plutôt qu’une décision d’affaires. C’est certain que nous ne pouvons pas servir les gens qui ont besoin de quelque chose en urgence le dimanche», a-t-il reconnu.

Même approche chez des quincaillers

La coopérative agricole Novago, qui regroupe 13 quincailleries BMR et Agrizone un peu partout en province, dont plusieurs en Mauricie, a misé sur cette même stratégie en juin 2021 en fermant le dimanche. La directrice des communications de l’entreprise, Valérie Ouellet, nous a expliqué par courriel que cette décision a été prise principalement pour améliorer la qualité de vie des employés en leur offrant une journée de décrochage.

PHOTO COURTOISIE / BMR

«Même s’il y a des impacts financiers en lien avec cette décision, nous persistons à croire que c’était le bon choix à faire afin de prendre soin de nos employés qui ont été particulièrement sous pression dans les dernières années avec le trafic important en magasin et les consignes COVID à respecter et faire respecter.»