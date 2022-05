EN IMAGES | Un camping ravagé par les vents à Lanaudière

Roulottes détruites, arbres déracinés et clôtures fracassées : les campeurs du Vieux-Moulin à Saint-Barthélemy voient leur début de saison ruinée par la température violente des derniers jours.

Les vents ravageurs ont durement touché le camping de la région de Lanaudière. Les clients aux terrains mal au point devront faire face aux assurances, ce qui pourrait retarder ou même annuler leurs plans estivaux.

Ginette Buteau, propriétaire de l’établissement, se désole de la situation pour les vacanciers. Elle s’avoue tout de même soulagée de savoir que les vents n’ont fait aucun blessé.

«On est une grande famille, on s’entraide et tout le monde se connaît, donc on est tous solidaires», a-t-elle souligné.

Côté nettoyage, Mme Buteau et ses employés devront mettre les bouchées doubles.

«C’est juste un peu plus d’ouvrage qu’on ne fait pas à l’ouverture d'habitude. [...] On va travailler en double pour remettre le tout le plus vite possible pour que les clients puissent profiter de leur été», a affirmé la propriétaire.