Hydro espère rebrancher 80% de ses clients aujourd’hui

Six cents équipes d’Hydro-Québec formées de 1200 travailleurs s’affairent toujours sur le terrain à réparer les bris d’équipement de la société d’État causés par la violente tempête de vents et d’orages qui s’est abattue sur la province samedi privant toujours d’électricité plus de 200 000 foyers.

• À lire aussi: Près de 225 000 foyers toujours sans électricité

«Plusieurs équipes se sont jointes à celles d’Hydro-Québec pour un blitz, des équipes du Nouveau-Brunswick, Sherbrooke, Joliette, Windsor et Rouville. D’ici la fin de la journée, on devrait avoir rétabli le courant pour 80% des clients», assure le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien en point de presse ce matin.

Au pire, de la tempête 550 000 clients d’Hydro-Québec se trouvaient sans électricité.

«Des rafales ont tourné autour de 150, 160 km/h. Avec ces grands vents-là, les infrastructures ne tiennent pas. Il y a beaucoup de fils, de transformateurs [au sol], il est important d’en rester le plus éloigné possible», avertit Régis Tellier, vice-président opérations et maintenance chez Hydro-Québec.

«C’est une des très grosses [tempêtes] qu’on a eues au cours des dernières années. Aujourd’hui, ce qu’on souhaite vraiment, c’est reconstruire. On va reconstruire le plus possible au cours de la journée», ajoute, M. Tellier.

Près de 60% des clients privés d’électricité depuis samedi ont retrouvé le courant. Toutefois, la tâche des équipes sur le terrain est de plus en plus ardue, selon le ministre Julien.

«On entre dans des travaux plus majeurs. C’est de plus en plus difficile d’aller chercher la clientèle supplémentaire pour le rétablissement du courant», précise-t-il.

Quand la société d’État estime-t-elle avoir rebranché la totalité de ses clients? «C’est très difficile à dire aujourd’hui. Par exemple dans les Hautes-Laurentides, on entre dans des milieux plus boisés, plus complexes. Selon, les cas, c’est difficile de se prononcer, mais encore demain toutes nos 600 équipes seront mobilisées pour effectuer des travaux», fait savoir Régis Tellier.