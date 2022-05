Il crée la poussette à poissons pour leur faire «explorer d'autres mondes»

Il existait les poissons volants, Jerry Huang vient d'inventer les poissons roulants, avec ses deux poissons rouges qu'il promène dans une poussette.

Dans la ville taïwanaise de Taichung, M. Huang pousse sa dernière invention: un aquarium sur roulettes.

«Avant, les gens promenaient leurs chiens et leurs chats. Aujourd'hui, ils se baladent avec leurs perroquets, leurs serpents et leurs lézards aussi. J'ai même vu des gens avec leurs araignées de compagnie», raconte-t-il.

Alors pourquoi pas les poissons? Cet aquariophile s'est assigné la mission de leur faire «explorer un autre environnement au-dessus de l'eau».

Ce passionné de photographies de drone qui vit de sa chaîne YouTube a passé des semaines dans son atelier à concevoir une poussette à poissons avant de l'assembler en quelques jours avec des pièces détachées qu'il avait à portée de main.

Un grand aquarium cylindrique est relié à un système de filtration et d'oxygénation accompagné d'une batterie, le tout monté sur un chariot spécialement conçu pour cet effet. Coût estimé: 280 à 375 euros.

«J'ai fait beaucoup de recherches avant de commencer à faire cet aquarium. Ce n'est pas une impulsion. Vous devez comprendre le poisson. Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi le poisson rouge».

Car il n'est pas simple de se sentir bien quand on est un poisson, certes dans l'eau de l'aquarium, mais se promenant dans le monde des humains. Le poisson rouge, robuste et habitué aux visages de curieux, est l'espèce la plus appropriée pour ce genre d'expérience.

M. Huang est persuadé que ses bêtes apprécient les balades.

«Nous avons tous cette envie d'explorer des mondes exotiques inhabitables. C'est pourquoi nous envoyons des vaisseaux spatiaux dans l'univers».

«Si j'étais un poisson rouge, je serais sans aucun doute super enthousiaste si quelqu'un inventait un moyen pour que je puisse explorer les autres mondes».