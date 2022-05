Proche aidant : y a-t-il suffisamment de ressources disponibles?

La Maison Gilles-Carle de Boucherville, qui pouvait recevoir 21 résidents à la fois pour de courts séjours, a fermé ses portes à la fin avril pour des raisons financières et de ressources humaines. Une vingtaine d'employés sont touchés.

«Ah, moi, j'ai eu de la peine, là! Dans le fond, c'est un peu comme le sentiment d'abandon, là, des proches aidants. On sait qu'ils ont besoin de ce répit-là pour continuer à garder leurs proches à domicile», dit l'infirmière Johanne Paquette.

Le CISSS de la Montérégie-Est invite les gens qui ont besoin de répit à contacter leur CLSC. Il y a quelques lits en CHSLD et dans des groupes communautaires. La bonne nouvelle, c'est que la fondatrice des Maisons Gilles-Carle, Chloé Sainte-Marie, veut ouvrir trois nouvelles maisons en Montérégie.

L'idée qu'il y ait trois ressources dans la Montérégie, une dans l'ouest, une dans l'est et une au centre, mais des maisons de sept chambres. C'est plus facile à organiser.

Les autres Maisons Gilles-Carle, un peu partout au Québec, sont conçues de cette façon. Mais difficile de savoir quand elles pourront voir le jour en Montérégie.

Du repos nécessaire

En novembre dernier, Ginette Campeau nous racontait que la Maison de répit Gilles-Carle de Boucherville, ou séjournait son époux 15 jours par mois, lui a permis de le garder à la maison le reste du temps, malgré sa maladie de Parkinson qui s'aggrave. Quelques mois plus tard, en mars, elle a cependant dû se résoudre à le placer dans un CHSLD de Saint-Antoine-sur-Richelieu, le seul endroit disponible.

«C'est sûr que si la Maison Gilles-Carle avait pas été là, ça ferait longtemps qu'Adrien serait parti de la maison parce que c'était difficile pour moi de pouvoir en prendre soin 24 heures sur 24», explique Ginette Campeau, épouse d'Adrien Campeau.

