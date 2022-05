Violente tempête : les golfeurs organisent un grand nettoyage

La communauté s’est serré les coudes lundi et est venue aider les travailleurs du club de golf du moulin à Trois-Rivières pour nettoyer les dégâts de la tempête qui a frappé plusieurs régions au Québec.

Au total, c’est environ une centaine de bénévoles qui ont troqué leur bâton de golf pour des râteaux.

«Plus vite on va faire le ménage, plus vite on va pouvoir jouer», dit un des bénévoles rencontrés par l’équipe de TVA Nouvelles.

Malgré les nombreux dommages, le club de golf a quand même été chanceux.

«Des arbres tombés, des branches sur le terrain, donc ça amène un nettoyage complet du terrain. Il y a eu du dommage sur tous les trous, mais les endroits plus intenses ce sont près du chemin des gros pins», explique un des travailleurs du club de golf.

À la fin de la journée, deux immenses piles de débris avaient été placées dans le stationnement.

