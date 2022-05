Quinze cas confirmés de variole du singe au Québec

Le Québec comptait 15 cas de variole du singe officiellement confirmé en date de lundi, est-il indiqué sur le site internet du ministère de la Santé consacré à cette maladie.

Il s’agit d’une hausse importante par rapport aux cinq cas confirmés que comptait la Belle Province vendredi dernier.

Ce bond n’est cependant guère surprenant, considérant que jusqu’à une vingtaine de cas étaient sous enquête au moment d’amorcer la fin de semaine. Notamment, la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal avait évoqué, jeudi dernier, que 17 patients faisaient l’objet d’une analyse dans la région métropolitaine, dont 15 sur l’île.

La majorité des gens atteints sont des hommes de la communauté homosexuelle, âgés entre 30 et 55 ans, avait souligné la semaine dernière la DRSP de Montréal.

Devant la prolifération de la maladie, le gouvernement fédéral avait évoqué l’idée d’envoyer des vaccins au Québec. Soulignons qu’aux États-Unis, les autorités sanitaires ont déjà évoqué en début de semaine l’idée d’une campagne de vaccination des cas contacts des gens infectés par cette maladie transmissible sexuellement.

La variole du singe se manifeste via des lésions cutanées sur la peau, principalement au niveau de la bouche et des organes génitaux, mais pas uniquement. Celles-ci peuvent être accompagnées de fièvre, de sueurs nocturnes, de maux de tête, de douleurs articulaires ou musculaires et entraîner un gonflement des ganglions, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ailleurs au Canada, quelques cas ont aussi été signalés en Colombie-Britannique.

Rappelons que la variole du singe ou simienne a été observée pour la première fois chez l’humain en République du Congo en 1970, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).