Achat local: les Shawi dollars sont de retour

Pour une seconde fois, la chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan (CCIS) a relancé ses «Shawi Dollars», qui vise à stimuler l’achat chez les commerçants locaux.

Quiconque le souhaite pourra, à partir du 26 mai, se procurer une carte prépayée utilisable chez les commerçants participants. Chaque dollar est ensuite bonifié de 40 %.«C'est accessible à partir d'une tranche de 25 $, donc ça fait 35 $», a expliqué la directrice générale de la CCIS, Geneviève Racine.

En novembre dernier, tous les «Shawi Dollars» s’étaient envolés en 13 jours.

Cette année, 105 000 $ sont mis à la disposition de la population. Il y a cependant une limite d'achat pour permettre à un plus grand nombre de gens d'en profiter. Chaque personne a droit à 200 $, ce qui revient à 280 $ avec la bonification.

Tous les commerces partenaires affichent un collant «Shawi Dollars» sur leur porte d'entrée. Ils sont 95 à participer pour cette deuxième édition.

Il y a six mois, les impacts positifs se sont fait sentir. «Ç’a donné l'opportunité d'avoir une belle visibilité et d'avoir de nouveaux clients qui sont venus, qui ont découvert notre établissement, notre complexe récréotouristique et qui reviennent», a fait voir la directrice générale d’Atmosphere 351, Marie-Andrée Paquin.

«Ce n'est pas juste au centre-ville que ça se passe, mais aussi à l'extérieur», a ajouté le propriétaire, Martin Croteau, dont le commerce est à l'écart des rues touristiques.

À la boutique Harnois de Shawinigan, la copropriétaire Nathalie Poirier assure que son commerce s'est démarqué. Selon les statistiques de la CCIS, il s'est classé au deuxième rang en termes d'utilisation de la carte.

«Ç’a été fou, complètement. Les gens en ont profité beaucoup et je vous dirais que nous, on en a tiré vraiment avantage de ça, au niveau de la clientèle», a souligné Mme Poirier.

De son côté, le copropriétaire de la Pâtisserie le Palais, Alain Garceau a aussi remarqué une nouvelle clientèle depuis les derniers mois. Comme l'achat local est une priorité pour lui, son équipe s'est jointe à nouveau au programme.

La CCIS estime que les retombées économiques pour les marchands seront à la hauteur de 150 000 $ au terme de la campagne. Selon les données recueillies durant la campagne qui a débuté en novembre, les clients se permettent des achats plus volumineux avec la carte. «Les gens ont investi», a confirmé Mme Racine.

La carte prépayée a pour objectif de stimuler l'achat local, en incitant les citoyens de toutes les régions à visiter les commerçants de Shawinigan. «Avec la montée de l'achat en ligne extérieur, c'est important de se tourner vers nos gens, vers nos commerces. J'invite les gens, justement, à aller découvrir de nouveaux commerces, des endroits où l'on ne va pas à l'habitude», a proposé le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Les inscriptions se feront sur le site web de La Ruche, jusqu'à ce que tous les «Shawi Dollars» aient été achetés. Ceux qui n'ont toujours pas dépensé le montant sur leur carte 2021 ont jusqu'au mois de novembre pour l'utiliser. Sinon, il est possible de la recharger pour visiter les commerces durant la période estivale.