Anglade promet un médecin de famille à chaque Québécois

Dominique Anglade a promis, lors d’un passage en Estrie mardi, qu’elle dotera tous les Québécois d’un médecin de famille, si elle est élue l’automne prochain, grâce au programme Accès Santé.

«Avec Accès Santé, on veut donner un médecin de famille à chaque Québécois. Est-ce que ça va être facile? La réponse est non. C’est sûr que ça va être difficile, a mentionné la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Mais on ne peut pas laisser tomber cet objectif parce qu’on voit que lorsque les gens ont leurs médecins de famille, ça réduit les hospitalisations, ça améliore la prévention.»

Ce nouveau programme vise à offrir une meilleure organisation, tout en reconnaissant la pénurie de main-d’œuvre afin d’accélérer le recrutement. Le parti souhaite revoir les activités des médecins de famille dans les hôpitaux et réduire le fardeau administratif du personnel soignant.

La cheffe reproche notamment à la CAQ d’offrir des consultations sans rendez-vous où il n’y a aucune garantie et aucun suivi.

Des cliniques précaires

La candidate dans la circonscription d’Orford, Vicki-May Hamm, qui accompagnait la cheffe libérale, a partagé ses préoccupations en matière de santé pour l’Estrie.

Rappelons que le manque de médecins de famille cause beaucoup de problèmes dans la région. Après la fermeture de la Clinique d’urgence à Sherbrooke, celle à Magog a passé tout près de laisser derrière des milliers de patients qui fréquentent l’établissement depuis plusieurs années.

«Une de nos premières rencontres, c’était un des premiers enjeux que j’ai mis sur la table. Il y avait plusieurs préoccupations, il y a plusieurs cliniques qui ont été menacées de fermeture. C’est un enjeu qui est important», a souligné l’ex-mairesse de Granby, Vicki-May Hamm.