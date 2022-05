Combats en cours pour la localité clé de Lyman, dans l'Est de l'Ukraine

Des combats sont en cours pour le contrôle de la ville de Lyman, un carrefour clé dans l'est de l'Ukraine, a indiqué mardi le chef des séparatistes prorusses de Donetsk, Denis Pouchiline.

«La phase active de la libération de Krasny Liman (ancien nom de Lyman) est en cours. Des unités russes et de la milices populaire (l'armée séparatiste) sont entrées dans la ville», a déclaré M. Pouchiline lors d'une émission pro-Kremlin diffusée sur Youtube.

Il a assuré qu'environ la moitié de la localité était déjà sous contrôle russe.

Pour l'heure, l'armée russe n'a pas fait de commentaires et l'AFP n'a pas pu vérifier ces revendications de source indépendante.

Lyman est un important noeud ferroviaire situé au nord-est de la ville symbole de Sloviansk, reprise aux séparatistes prorusses par Kiev en 2014, et de Kramatorsk, la capitale de la région de Donetsk (est) sous contrôle ukrainien.

La prise de Lyman permettrait de lever un dernier obstacle vers Sloviansk, puis Kramatorsk, tout en marquant un progrès dans la tentative d'encercler Severodonetsk et Lyssytchansk, deux autres importantes villes ukrainiennes situées plus à l'est.

Denis Pouchiline a assuré que Lyman allait «être bientôt libérée», puis que ce sera au tour des localités de Sviatogorsk et de Sloviansk.

Plus au sud de la région de Donetsk, les autorités ukrainiennes ont par ailleurs annoncé mardi avoir perdu le contrôle de la localité de Svitlodarsk.