Face à la pénurie de main-d’œuvre, l’entreprise québécoise Mondoux a dû se réinventer pour continuer son développement.

Mondoux vend plus de 3500 tonnes de bonbons tous les ans. Ces bonbons sont expédiés «partout au Canada, on a un réseau de distribution au Québec et on délivre le Québec en entier», a dit Lilia Abderrahman, directrice de la planification chez Confiserie Mondoux.

Pandémie

C’est un phénomène surprenant, mais la pandémie a engendré une hyper croissance des ventes de bonbons.

«En fait, la pandémie a amené les consommateurs à consommer plus de bonbons. On a dû ouvrir un autre quart de travail pour être en mesure de répondre à la demande», a précisé Mme Abderrahman.

Défis

L’entreprise fait face à plusieurs défis, et en particulier le manque de main-d’œuvre, qui frappe toute la région.

«Clairement depuis un certain temps c'est vraiment niveau du recrutement, la rareté de la main-d’œuvre, la stabilité pour garder les employés également, et d'un autre côté, on a également l'augmentation sur les matières premières, pour la fabrication du bonbon», a-t-elle ajouté.

Innovation

C'est un logiciel, qui a permis à la compagnie d’en faire plus, et de pallier le manque de personnel.

«Dans le fond ici, on a en temps réel la performance des machines, ce que les employés apprécient beaucoup c'est le fait qu'ils sont informés, donc un employé informé est impliqué, donc il est capable de voir ces résultats en temps réel», a expliqué Mathieu Pilon, directeur de la Confiserie Mondoux.

Retrouvez l’intégralité du reportage sur la Confiserie Mondoux dans la vidéo ci-dessus.