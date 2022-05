Dorothée Berryman, Debbie Lynch-White et Gilbert Sicotte se joignent à la distribution de «La Faille»

Les premières images de la troisième saison du thriller policier «La faille» de Club illico ont été dévoilées mardi à l’émission «Sucré Salé».

La vedette de la série, Isabel Richer, était de passage pour l’occasion sur le plateau chauffé par Patrice Bélanger.

On en a appris davantage sur la distribution des nouvelles intrigues, qui seront disponibles dès l'automne prochain sur la plateforme de Vidéotron. On parle d’une solide brochette de comédiens comptant sur le talent de Dorothée Berryman, David Boutin, Jade Charbonneau, Lynda Johnson, Didier Lucien, Debbie Lynch-White, Daniel Parent, Sébastien Ricard et Gilbert Sicotte.

La troisième saison de «La faille» ramène également les personnages campés depuis les tout débuts par Isabel Richer (Céline Trudeau), Alexandre Landry (Alexandre Théberge) et David Savard (Martin Landry). Rappelons que Maripier Morin, qui campait la fille du personnage d’Isabel Richer dans les deux premières saisons a été exclue l’an dernier à la suite d’autres allégations d’inconduites s’ajoutant à celles faites en 2020 par Safia Nolin.

Après le Nord-du-Québec et la Vieille Capitale, c’est en Estrie que la sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) va être dépêchée pour mener une enquête non résolue la concernant directement. On va donc creuser plus profondément dans sa vie personnelle pour mieux la comprendre.

Voici le synopsis qui a été dévoilé mardi: la sergente-détective Céline Trudeau retourne dans le village où elle a passé sa jeunesse et est forcée de confronter l’événement qui l’a traumatisée à l’âge de 16 ans: le meurtre sordide de Véronique Jolicœur, sa cousine et meilleure amie. Plus de 30 ans après les faits, Céline Trudeau se lance sur la piste de l’assassin, qui n’a jamais été identifié. Tous les suspects sont d’anciens voisins, d’anciens amis, d’anciens amours ou encore des membres de sa famille. Pour trouver le coupable, Céline Trudeau devra risquer sa vie et affronter un à un les démons de son passé. Au centre de l’intrigue principale, la rivalité entre trois grandes familles: les Collins, Jolicoeur et Morency.

C’est Frédéric Ouellet («Victor Lessard», «Grande ourse») qui signe «La faille». La troisième saison a été réalisée par Daniel Roby («Louis Cyr», «Funkytown») et produite par Dominique Veillet, de Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu.