EN DIRECT | Début d'un 4e mois de guerre

La guerre en Ukraine entame un quatrième mois alors que la Russie intensifie son offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lougansk, dans l'est.

FIL DE NOUVELLES

7h31 | Début d'un 4e mois de guerre

Entrevue avec Tetyana Ogarkova journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center

7h19 | Des hauts responsables russes admettent que le conflit en Ukraine va durer

Le ministre russe de la Défense et le secrétaire du puissant Conseil de sécurité de Russie ont tous deux laissé entendre mardi que Moscou allait devoir combattre longtemps en Ukraine pour atteindre les objectifs de son intervention, entrée dans son quatrième mois.

6h51 | Le ministre français chargé de l'Europe «convaincu que l'Ukraine fera partie de l'UE»

Le ministre délégué français chargé de l'Europe, Clément Beaune, s'est dit «convaincu» mardi que l'Ukraine ferait un jour partie de l'Union européenne, tout en insistant sur l'idée d'une communauté politique européenne permettant d'«ouvrir une perspective« à Kyïv en attendant une adhésion effective.

6h24 | Un embargo de l'UE sur le pétrole russe possible «d'ici quelques jours», selon Berlin

Un embargo européen sur le pétrole russe est possible «d'ici quelques jours», a estimé le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck, alors que le sujet ne fait pour l'instant pas l'unanimité nécessaire au sein des Vingt-Sept.

«Il n'y a plus que quelques États, surtout la Hongrie, qui ont signalé des problèmes», a dit M. Habeck lundi soir à la télévision publique ZDF. Mais «les discussions se poursuivent» et «je pense que nous allons réussir une percée d'ici quelques jours.»

AFP

5h58 | La région de Lougansk presque entièrement envahie

La guerre en Ukraine entre mardi dans son quatrième mois, au moment où les troupes russes concentrent leur offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lougansk, dans le Donbass.

Après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, de la capitale Kyïv fin mars et début avril, puis de Kharkiv en mai, les Ukrainiens reconnaissent, depuis quelques jours, des «difficultés» dans le Donbass, formé par les oblasts de Lougansk et de Donetsk.

AFP

5h23 | La justice russe ordonne l'arrestation d'un blogueur pour avoir discrédité l'armée

Un tribunal de Moscou a ordonné mardi le placement en détention par contumace du blogueur russe Michaïl Nake, accusé de discréditer l'armée russe et son offensive en Ukraine.

L'intéressé, qui anime hors de Russie un blog vidéo sur YouTube comptant plus de 700 000 abonnés, est accusé d'avoir diffusé des informations mensongères sur les forces armées russes, selon le tribunal Basmani de Moscou, qui a ordonné son placement en détention, selon son site.

4h40 | Sur le front, les Ukrainiens utilisent de l'artillerie fournie par l'Occident

Les forces ukrainiennes pilonnent désormais les positions russes avec des systèmes d'artillerie occidentaux tout nouvellement acheminés, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée ukrainienne.

Les combats continuent de faire rage sur de vastes parties de l'est et du sud de l'Ukraine et une grande partie des batailles prennent la forme de heurts d'artillerie de longue portée entre armées russe et ukrainienne.