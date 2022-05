La pénurie de lait maternisé frappe le Québec

Le lait maternisé hypoallergénique a pratiquement disparu des étagères des pharmacies québécoises, conséquence d’une grave pénurie aux États-Unis. L’entreprise Abbott, au Michigan, a fermé ses portes après un rappel massif de ses produits au début de l’année.

• À lire aussi: Pénurie de lait pour bébé: 31 tonnes de lait en poudre ont atterri aux États-Unis

• À lire aussi: Pénurie de lait pour bébé: le PDG d'Abbott présente ses excuses

• À lire aussi: Lait maternisé: Ottawa fait «tout ce qu’il peut» pour éviter une pénurie

Cette situation inquiète plusieurs familles qui dépendent de cette nourriture pour leur bébé.

«Les entrepôts sont vides. Présentement, on roule sur les dernières unités qu’on a, puis on en donne à l’unité à nos clients, question de s’assurer que tout le monde puisse en bénéficier jusqu’à tant que les stocks finissent par arriver au Québec», explique le pharmacien Gabriel Baddour.

Hugues Mousseau, directeur général de l’Association des distributeurs en pharmacie assure que des efforts sont déployés auprès de fournisseurs alternatifs pour importer du lait maternisé au Canada.

Plusieurs jeunes parents n’ont d’autres choix que de se tourner vers les réseaux sociaux pour appeler à l’aide.

Il y a cependant une usine à Kingston, en Ontario, qui fabrique de lait maternisé, la Canada Royal Milk, mais toute sa production est destinée à la Chine.

L’usine n’a d’ailleurs toujours pas reçu l’approbation de Santé Canada pour distribuer ses produits ici.

Il semble y avoir malgré tout de l’espoir que la pénurie se résorbe à moyen terme.

«D’ici la fin juin, on devrait voir un certain réapprovisionnement, puis, peut-être, une stabilisation plutôt vers la fin de l’été. Mais on fait tout ce qu’on peut pour essayer de rétablir le plus rapidement possible le créneau d’approvisionnement», confirme Hugues Mousseau.

À Québec, le dossier de pénurie de lait maternisé est sur le bureau du ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant.

Ce dernier assure que si les stocks s’épuisent davantage, des produits de substitution seront disponibles.