Le seul restaurant de Saint-Narcisse détruit par un incendie

Le seul restaurant du village de Saint-Narcisse, pratiquement considéré comme un service essentiel, a été complètement détruit par le feu au cours de la nuit de lundi à mardi.

L'établissement rejoignait non seulement une clientèle locale, mais également une clientèle provenant des municipalités avoisinantes et une clientèle de passage.

Les affaires, indique-t-on, allaient très bien même beaucoup mieux qu'avant la pandémie. «C'est un matin difficile. Je dois vous dire que c'est tout un réveil qu'on a vécu ce matin», a confié le propriétaire du Villageois, Maxime Normandin.

Le restaurant avait fermé, comme à l'habitude, à 21 h lundi. Les flammes sont apparues au milieu de la nuit en provenance de l'entretoit.

La cause du brasier ne semble pas suspecte. «À l'heure actuelle, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. On sait que ça vient de l'entretoit parce que toute la partie du bas n'a pas brûlé et puis le feu a sorti au milieu de la bâtisse», a relaté le chef des pompiers de Saint-Narcisse, Guy Gervais.

Saint-Narcisse ne joue pas de chance avec ses services de proximité. En juillet 2021, le seul atelier de mécanique automobile du village était parti en fumée.

«Ce sont deux en même en pas un an, deux gros commerces. Une chance que l'un de ceux-là, le garage Jean Trudel, a pu se relocaliser assez rapidement», a indiqué le directeur général du village, Stéphane Bourassa.

Le propriétaire du Villageois envisage une reconstruction. Dans cette éventualité, pour conserver ses vingt employés, il entend les relocaliser dans l'un ou l'autre de ses établissements de restauration ailleurs en Mauricie.

«C'est des gens que je vois pratiquement plus souvent que ma propre famille. Il y a des gens qui travaillaient ici comme Carmen, qui a fait bâtir ce restaurant-là en 1985. Elle a été la première propriétaire. Il y a Johanne également qui travaille ici depuis plus de 30 ans», a énuméré le propriétaire.