De l’espoir pour un vaccin contre l’Alzheimer

Des chercheurs sont de plus en plus optimistes qu’un vaccin contre l’Alzheimer pourrait voir le jour plus tôt qu’on le pense.

Une centaine de scientifiques ont publié pour la première fois dans la revue Nature des imageries d’un cerveau normal de l’enfance jusqu’à un âge avancée.

Ainsi, avec l’intelligence artificielle, il sera possible de prédire, en examinant le cerveau d’un individu, s’il sera atteint de la maladie.

«Comme maintenant on sait ce que c’est le développement et le vieillissement normal, on pourra dans la décennie qui va précéder l’arrivée de l’Alzheimer comparer le scan du sujet à celui de cette référence-là et identifier les gens qui seront beaucoup plus à risque de déterminer les gens qui sont plus susceptibles de développer une maladie d’Alzheimer», explique le Dr Judes Poirier, géniticien et chercheur à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.

Plusieurs vaccins sont donc en phase 3 des essais cliniques, et ces avancées scientifiques pourraient permettre de les administrer plus tôt chez les personnes à risque et ainsi réduire les risque d’avancement de la maladie.

Dans le monde entier, 43 millions de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer, 130 000 simplement au Québec.