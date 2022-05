Environ 350 adolescentes retrouvent le plaisir de bouger avec Fillactives

Quelque 350 adolescentes provenant de 23 écoles du Bas-Saint-Laurent ont participé mercredi à l’événement Fillactives qui vise à faire bouger les jeunes de 12 à 17 ans.

Pour l’occasion, ces dernières ont parcouru une course de 5 à 10 km.

«Il n’y a pas de gars, donc on peut se laisser lousse. On n’a pas l’impression d’être jugées, on se sent vraiment libres», ont commenté deux participantes à TVA Nouvelles.

À la puberté, c’est près d’une adolescente sur trois qui arrête de faire de l’activité physique, ce qui fait en sorte qu’à la fin de l’adolescente, ce sont près de neuf filles sur dix qui ne font pas assez d’activité physique.

«Il y a plusieurs barrières en fait, parfois ce sont les sports qui n’intéressent pas [les filles]. Il y a la barrière des garçons aussi, parce qu’on sait qu’à l’adolescence le corps change», a déploré Élise Hofer, porte-parole de l’organisme Fillactive.

«On ne peut pas s’habiller comme on veut, on ne peut pas bouger sans avoir la peur d’être jugées», a ajouté une autre adolescente rencontrée.

Fillactive souhaite donc renverser cette tendance afin de redonner aux adolescentes le plaisir de faire l'activité physique. L’organisme propose aux jeunes femmes différents sports, dans un environnement inclusif, sans jugement.

«C’est comme une équipe de sport, pour filles, non compétitive, a ajouté Mme Hofer. Donc, les filles, au courant de l’année vont essayer plusieurs activités variées. Il n’y a pas de compétition, c’est sans jugement».

À la fin de la journée, les 350 adolescentes ont pu essayer un sport nouveau tels que la Zumba, le yoga et l'escrime. Et qui sait, peut-être, découvrir une nouvelle passion.