La Médaille de l’Assemblée nationale pour Janette Bertrand, Luc Dionne et Guy Lafleur

L’animatrice et autrice Janette Bertrand, le scénariste et réalisateur Luc Dionne et l’ancien ministre libéral et expert en droit constitutionnel Benoît Pelletier ont reçu mardi la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.

Joyce Echaquan, cette femme atikamekw de Manawan décédée dans des circonstances troubles en septembre 2020 au Centre hospitalier régional de Lanaudière ainsi que le célèbre numéro 10 du Canadien de Montréal Guy Lafleur ont aussi reçu le même honneur, mais à titre posthume.

La Médaille de l’Assemblée nationale salue l’importante contribution de ces personnes d’exception à l’avancement de la société, a-t-on rappelé durant la cérémonie.

«Ces personnalités remarquables, qui nous incitent à nous dépasser, par leurs actions, leurs réflexions et leurs valeurs incarnées, ont su marquer familles, société et communautés tout entières», a dit le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, lors de l'événement qui se tenait au restaurant Le Parlementaire.

Soulignons que le comité qui sélectionne les récipiendaires est formé de députés de toutes les formations politiques.