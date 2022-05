Le PIB du Québec en hausse en février

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Québec a augmenté de 0,7 % en février, par rapport au mois précédent, à la suite d’une hausse de 0,8 % en janvier.

Au cours du mois de février, le niveau de production des industries de services a crû de 0,9 % après un recul de 0,2 % en janvier, selon les données dévoilées mercredi par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ).

La hausse du PIB provient principalement des services d’hébergement et de restauration (+ 24,8 %), des soins de santé et de l’assistance sociale (+ 1,8 %), des administrations publiques (+ 1,7 %) ainsi que du transport et de l’entreposage (+ 3,0 %). À l’opposé, le commerce de gros s’est replié de 3,7 % en février.

Les grands secteurs producteurs de biens ont pour leur part affiché une stabilité en février, notamment en raison d’une hausse observée dans le secteur de la construction (+ 4,3 %) et des baisses enregistrées dans la fabrication (- 1,8 %) et les services publics (- 3,2 %).

Pour les deux premiers mois de l’année, le PIB réel du Québec a augmenté de 4,7 % par rapport aux deux premiers mois de 2021. Les principaux secteurs qui ont contribué à cette hausse au cours de cette période sont les services d’hébergement et de restauration (+ 33 %), le commerce de détail (+ 9,4 %), le commerce de gros (+ 8,1 %), la fabrication (+ 6,2 %), ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques (+ 5,4 %).

Selon les informations publiées par Statistique Canada, le PIB réel canadien aux prix de base a augmenté de 1,1% en février 2022 par rapport au mois précédent.