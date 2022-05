Les actions des fabricants d’armes bondissent quelques heures après le drame

Quelques heures après la tuerie qui a fait 21 morts dans une école primaire au Texas, les principaux indices liés aux armes à feu à Wall Street ont grimpé, mercredi.

Un phénomène qui arrive souvent après des fusillades importantes aux États-Unis puisque les citoyens craignent une réglementation plus sévère sur les armes et se précipitent pour acheter davantage de matériel.

Le American Outdoor brands corporation a gagné près de 7% dès l’ouverture de la bourse.

Cette tendance a également été remarquée pour le commerçant de munition Ammo Inc qui a gagné plus de 5% et la firme Sturm, Ruger & Co qui a gagné 4%.

Presque tous les indices boursiers reliés au secteur des armes à feu ont grimpé durant la journée de mercredi.