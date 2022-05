Les loyers résidentiels ont augmenté de 9% au Canada

Les loyers moyens au Canada ont connu une hausse de 9 % en avril par rapport à une année plus tôt, selon une étude publiée mardi.

Le dernier rapport national sur les loyers résidentiels de Bullpen Research & Consulting révèle que le loyer mensuel des propriétés répertoriées sur Rentals.ca était de 1821 $ en avril, contre 1676 $ en avril 2021.

Les chiffres du mois dernier sont proches des niveaux d’avant la pandémie, alors que les prix enregistrés en 2021 étaient les plus bas durant les quatre dernières années, selon la même étude qui a analysé les résultats de 35 villes canadiennes.

Montréal arrive à la 21e place pour le loyer mensuel moyen pour une maison avec une chambre à 1489 $, en légère hausse de 0,9 %, alors que le loyer d’une résidence avec deux chambres fermées a reculé de 2,5 % pour s’établir à 1952 $ en avril.

Laval a connu également une légère baisse avec 1243 $ et 1635 $ pour des appartements avec une chambre et deux chambres, soit une diminution de 6,5 % et 8,4 % respectivement durant la même période.

Les loyers moyens à Montréal pour les copropriétés et les appartements ont augmenté de 2 % d'une année à l'autre pour atteindre 1 701 $ en avril, alors qu’un intérêt pour les résidences proches du centre-ville se manifeste en raison du retour au bureau.

«Les taux de location moyens des maisons unifamiliales, des maisons en rangée et des appartements en copropriété ont connu une forte croissance d'un mois à l'autre», a indiqué Ben Myers, président de Bullpen Research & Consulting.

«Les loyers des grandes villes augmentent avec Vancouver et Toronto en tête. Le retour au bureau, les prix élevés de l'essence et la hausse des taux d'intérêt alimentent tous la demande d'offres de location situées au centre», a-t-il analysé.