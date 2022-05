Les pontons en demande au Québec

Les usines Princecraft tournent à plein régime pour fournir à la demande de pontons. Ce type d’embarcation nautique gagnant en popularité sur les cours d’eau du Québec.

«La pandémie a amené un nouveau type d’acheteur, les gens qui veulent utiliser ça pour passer du temps en famille», dit Rodier Grondin, président de Princecraft.

Le Québec compte près de 125 000 cours d’eau et plus de 500 000 lacs, pour les amateurs de sports nautiques, c’est un grand terrain de jeu. Si certains croyaient que le ponton ne serait pas le bon choix pour leurs activités nautiques, M. Grondin n'en est pas si certain.

«À l'origine, le ponton est une embarcation plus tranquille, mais aujourd’hui nous avons trois quilles, les systèmes de support en dessous, on peut faire tous les sports à l’arrière, et avec la motorisation qu’ils ont, ça va aussi vite qu’un bateau.»

Les défis de l’approvisionnement

Plusieurs industries souffrent actuellement de difficultés d’approvisionnement, mais selon son président, Princecraft semble bien s’en tirer.

«Comme toute industrie, c’est quand même difficile», explique M. Grondin. «Par contre, avec l’aide de nos compagnies sœurs et le plan qu’on a mis en place chez Princecraft, on a été très bien approvisionnés par nos fournisseurs.»

Engouement pour les sports nautiques

Notre journaliste Pierre-Olivier Zappa a questionné M. Grondin sur la durée de cet engouement pour les sports nautiques. C’est avec certitude et assurance que le président a affirmé croire que les Québécois continueront de profiter de l’été à bord d’embarcations nautiques dans les années à venir.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

«Si les gens ont une belle expérience nautique, ça va venir faire parti leur ADN et ils vont continuer d'en faire», dit-il.